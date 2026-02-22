Профессор сказала белорусам, какие дремлющие ревматические болезни пробудил или обострил коронавирус

Профессор кафедры кардиологии и внутренних болезней Белгосмедуниверситета, кандидат медицинских наук Наталья Мартусевич сказала белорусам, какие дремлющие ревматические болезни пробудил или обострил коронавирус. Ее слова приводит агентство «Минск-Новости».
Специалист отметила двойной удар коронавируса по опорно-двигательному аппарату, что создало пул сложных пациентов.
«У многих после перенесенной инфекции болят мышцы и связки, а показатели крови имитируют ревматические заболевания. Это вносит сложности в проведение диагностики», — привела пример профессор.
По словам Натальи Мартусевич, у одной части пациентов названные симптомы со временем исчезают. У другой же ковид пробудил или обострил ревматические болезни, которые можно считать дремлющими до поры до времени. Речь в том числе и о серьезных аутоиммунных патологиях вроде васкулитов, антифосфолипидного синдрома, псориатического артрита.
