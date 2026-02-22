Ричмонд
В Ростовской области сгорели «Ниссан Теана» и «Лада Гранта»

В Волгодонске у двух машин сгорели моторные отсеки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сгорели два автомобиля. Чрезвычайное происшествие случилось днем 22 февраля в городе Волгодонске, сообщили в донском главке МЧС.

Сигнал о возгорании на пульт дежурного поступил 22 февраля в 14:07. Пламя охватило машины, стаявшие на улице Карла Маркса. Огнеборцы прибыли на место и приступили к тушению. Справиться с огнем удалось к 14:27, при этом в ликвидации пожара были задействованы семь человек личного состава и две автоцистерны.

Огонь повредил моторные отсеки автомобилей «Ниссан Теана» и «Лада Гранта», при этом площадь горения в каждом случае составила два квадратных метра. Что послужило причиной возгорания, предстоит выяснить специалистам.

