Молдова примет участие в создании альянса по кибербезопасности с Румынией и Украиной

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Трехсторонний меморандум о создании альянса для укрепления региональной кибербезопасности подписали в Киеве представители Молдовы, Румынии и Украины.

Меморандум подписали директор Агентства по кибербезопасности Молдовы Михай Лупашку, глава Национального управления кибербезопасности Румынии Дан Кымпян и секретарь Центра национальной координации кибербезопасности Украины Наталья Ткачук в рамках Международного форума по киберустойчивости — 2026, прошедшего в Киеве.

«Целью подписания документа является взаимодействие сторон по обмену информацией, опытом и передовыми практиками, совместное развитие возможностей, использование передовых технологий и оказание взаимной помощи в защите демократических ценностей и критически важной инфраструктуры», — заявили в Министерстве иностранных дел Молдовы.

В ведомстве уточнили, что решение о подписании меморандума было принято на заседании глав МИД трех стран в рамках формата «Одесский треугольник», прошедшего во время конференции по безопасности в Мюнхене.