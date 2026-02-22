Власти заявили, что ремонт ДК в Янтарном «загнали в тупик прежнее руководство и мошенник-подрядчик»

Служба охраны объектов культурного наследия Калининградской области объяснила затянувшийся ремонт Дома культуры в Янтарном действиями прежнего руководства и подрядной организации. Позиция опубликована в официальной группе ведомства во «ВКонтакте».
«Пытались помочь органу местного самоуправления, который почти в тупик загнало прежнее руководство и мошенник-подрядчик. Сейчас они (власти муниципалитета — ред.) борются за спасение объекта, а восстановить его просто обязаны», — говорится в сообщении.
В службе подчеркнули, что не раз выезжали на место и проводили надзорные мероприятия, а также отвечали на обращения жителей и СМИ. Ведомство заявляет, что остаётся на связи с теми, кто обращается лично.
Отдельно чиновники напомнили, что здание на улице Советской, 70, — это объект культурного наследия местного значения, он включён в единый государственный реестр. Любые попытки снести его, довести до разрушения или застроить участок другим объектом подпадают под статью 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).
Здание возвели в начале XX века — до войны здесь работал кинотеатр. Сейчас в двухэтажном доме с мансардой размещается Дом культуры имени В. Н. Рожкова.
В 2019-м в Янтарном на сохранение старинного кинотеатра собирались выделить около 4 млн рублей, через год сума выросла до 5 млн рублей. В начале 2024-го объявили о старте масштабного ремонта за счёт федерального, областного и местного бюджетов. Подрядчику предстояло привести в порядок помещения, фундамент, фасад и крышу, установить лифт, обновить сцену, звуковое и световое оборудование, полностью заменить сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, смонтировать системы пожарной безопасности, видеонаблюдения, отопления и вентиляции. Из-за стройки пришлось ограничить популярный проход к морю.