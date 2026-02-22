Власти заявили, что ремонт ДК в Янтарном «загнали в тупик прежнее руководство и мошенник-подрядчик»

В 2019-м в Янтарном на сохранение старинного кинотеатра собирались выделить около 4 млн рублей, через год сума выросла до 5 млн рублей. В начале 2024-го объявили о старте масштабного ремонта за счёт федерального, областного и местного бюджетов. Подрядчику предстояло привести в порядок помещения, фундамент, фасад и крышу, установить лифт, обновить сцену, звуковое и световое оборудование, полностью заменить сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, смонтировать системы пожарной безопасности, видеонаблюдения, отопления и вентиляции. Из-за стройки пришлось ограничить популярный проход к морю.