Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский врач разработала модель быстрого выявления метастазов по состоянию лимфоузлов

Белорусский врач разработала модель выявления метастазов по состоянию лимфоузлов.

Источник: Комсомольская правда

Профессор кафедры лучевой диагностики Белгосмедуниверситета Елена Жук разработала модель быстрого выявления метастазов по состоянию лимфоузлов, сообщает телеканал СТВ.

Елена Жук более 20 лет изучает современные методы лучевой диагностики злокачественных новообразований в онкогинекологии. Ее исследование предложило инновационный подход к диагностике патологий женской репродуктивной системы и позволяет рассчитать определенный процент вероятности наличия метастазов. В частности, профессор говорит:

«Включение этой модели позволяет достаточно быстро справиться с правильной постановкой диагноза в отношении поражения лимфатических узлов».

В основе модели Елены Жук лежит МРТ-диагностика, которая рассматривает состояние лимфатических узлов. По ним специалисты получают картину заболевания, визуализируя очаг поражения и определяя местастазы на стадии их зарождения.

«Чтобы получить результаты лечения, нужно правильно диагностировать. И вот на этом этапе это был момент поиска, когда я пыталась найти, увидеть какие-то мелкие признаки, которые позволили бы заподозрить, что все-таки лимфатический узел ненормальный, что в нем есть какое-то нарушение», — описала свою разработку Жук.