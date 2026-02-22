Белорусский врач разработала модель быстрого выявления метастазов по состоянию лимфоузлов

«Чтобы получить результаты лечения, нужно правильно диагностировать. И вот на этом этапе это был момент поиска, когда я пыталась найти, увидеть какие-то мелкие признаки, которые позволили бы заподозрить, что все-таки лимфатический узел ненормальный, что в нем есть какое-то нарушение», — описала свою разработку Жук.