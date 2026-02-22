«Аэрофлот» отменил один из вечерних рейсов из Минска

В частности, отменен рейс SU1832, который был должен прибыть из Шереметьево в Минск в 20:10 в воскресенье.
Также сообщается о задержке рейса B2972- он приземлится в белорусской столице не в 18:35, а на час позже — в 19:30.
В «Аэрофлоте» перенос и отмену части рейсов пояснили ограничениями на использование московского воздушного пространства, также там проинформировали об отправке некоторых самолетов на запасные аэродромы.
Согласна сообщению Росавиации, во всех четырех аэропортах московского авиаузла в 15:23 мск (совпадает с минским временем) были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения в «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» сняли в 16:46 мск.
«В связи с вводом 22 февраля временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла “Аэрофлот” вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы не московского авиационного узла», — сказано в пресс-релизе «Аэрофлота».
Отмечено, что рейсы, перенаправленные на запасные аэродромы, выполнят перелет в пункт назначения после того, как получат согласование о посадке в Москве.
В авиакомпании посоветовали пассажирам следить за статусом рейса на онлайн-табло и в случае его отмены не приезжать в аэропорт. «Аэрофлот» также напомнил о возможности переоформить билет или вернуть его стоимость.
Также перевозчик сообщил о переводе производственных и клиентских служб, включая контакт-центр авиакомпании, на усиленный режим работы".