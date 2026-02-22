Матч между ХК «Салават Юлаев» и «Спартаком» завершился проигрышем уфимцев

У победителей шайбы забросили Дмитрий Вишневский, Кристиан Ярош, Михаил Мальцев, Даниил Гутик. У «Салавата Юлаева» — Егор Сучков, Евгений Кузнецов и Александр Жаровский.
Сейчас «Спартак» находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» — на пятом на Востоке. Следующий мачт состоится 24 февраля между «Салават Юлаев» и «Сибирь».
