Матч между ХК «Салават Юлаев» и «Спартаком» завершился проигрышем уфимцев

Встреча состоялась в столице Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 22 февраля, в Уфе хоккеисты «Спартака» обыграли со счетом 5:3 ХК «Салават Юлаев». Встреча состоялась на «Уфа-Арене» в матче регулярного чемпионата Фонбет.

У победителей шайбы забросили Дмитрий Вишневский, Кристиан Ярош, Михаил Мальцев, Даниил Гутик. У «Салавата Юлаева» — Егор Сучков, Евгений Кузнецов и Александр Жаровский.

Сейчас «Спартак» находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» — на пятом на Востоке. Следующий мачт состоится 24 февраля между «Салават Юлаев» и «Сибирь».

