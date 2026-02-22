В Ростовской области говядина и свинина оказалась самой дорогой в Таганроге

В Ростовской области подвели итоги мониторинга потребительских цен на 16 февраля 2026 года. Согласно данным отчета Ростовстата, самая высокая стоимость говядины и свинины зафиксирована в Таганроге.
Как следует из документа, средняя цена на говядину по региону составила 677,18 рубля за килограмм. При этом в Таганроге этот показатель достиг 719,84 рубля, что превышает не только среднеобластной уровень, но и цены в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Сальске, Шахтах и Миллерово. Аналогичная ситуация наблюдается и на свинину: средняя цена по области — 428,64 рубля за килограмм, тогда как в Таганроге килограмм обходится покупателям в 457,98 рубля.
Наиболее доступное мясо оказалось в Волгодонске и Сальске: там говядину можно приобрести по цене 622,39 и 631,20 рубля за килограмм соответственно, а свинину — за 435,03 и 434,01 рубля, что заметно ниже среднеобластных показателей.
