В Ростовской области говядина и свинина оказалась самой дорогой в Таганроге

Как следует из документа, средняя цена на говядину по региону составила 677,18 рубля за килограмм. При этом в Таганроге этот показатель достиг 719,84 рубля, что превышает не только среднеобластной уровень, но и цены в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Сальске, Шахтах и Миллерово. Аналогичная ситуация наблюдается и на свинину: средняя цена по области — 428,64 рубля за килограмм, тогда как в Таганроге килограмм обходится покупателям в 457,98 рубля.