В Воронежской области насчитали почти 6 тысяч воробьев

В Воронежской области подвели итоги ежегодной воробьев. Участники акции «Воробьи на кустах» насчитали почти 6 тысяч птиц этого вода на территории региона. За прошедшую неделю участники отправили 262 анкеты из 16 районов, Воронежа и Нововоронежа.
Всего было учтено 5983 воробья. Чаще всего попадались полевые воробьи (3921 особей), а домовых, ради которых и затевалась акция, оказалось всего 703 штуки.
Организаторы акции отмечают, что участники не всегда могут сами идентифицировать вид — по тем или иным причинам. Кураторы акции тоже на фото в анкетах далеко не всегда могут разглядеть ключевые признаки.
— Всего по России в акции приняли участие 87 регионов, в которых насчитали более 322 тысяч воробьев, — сообщила воронежский координатор акции Дарья Панцырева.