Бортников: в покушении на генерала Алексеева просматривается британский след

«Они все участвуют в блокировании наших коммуникаций на Балтийском море. В подрыве “Северных потоков” явно они участвовали. Но у нас тоже есть варианты. Мы же долго запрягаем, потом быстро ездим — это известная поговорка по-русски. ~Есть много вариантов усложнить жизнь Великобритании довольно серьезно~», — подчеркнул он.