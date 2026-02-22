«Через пару часов после еды стало плохо: боли в животе, тошнота и рвота». Под Волковыском большая семья, в которой пятеро детей, отравилась супом с грибами

Под Волковыском большая семья с пятью детьми отравилась супом с грибами. Об этом пишет volkovysknews.by.
Заведующий отделением гигиены питания Волковысского зонального Центра гигиены и эпидемиологии Наталья Шейко рассказала, что на днях в приемное отделение местной больницы поступила семья из шести человек.
Причиной госпитализации стало отравление грибами. Суп с измельченными грибами (а предполагается, что ими были моховики и подберезовики) был приготовлен вечером накануне обращения к медиками.
«Через пару часов после употребления супа членам семьи стало плохо. Первые симптомы — боли в животе, тошнота и рвота», — рассказала Наталья Шейко.
Семья (а пятеро из шести госпитализированных — дети в возрасте от 4 до 12 лет) находится в отделении реанимации и анестезиологии.
