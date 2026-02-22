Премьер Гренландии отверг идею Трампа отправить на остров плавучий госпиталь

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отказался от предложения президента США Дональда Трампа отправить на остров плавучий госпиталь. «Мы говорим “нет, спасибо”», — написал он в соцсетях и подчеркнул, что в Гренландии уже есть бесплатное государственное здравоохранение, в отличие от Штатов.
Нильсен заметил, что власти Гренландии готовы к переговорам и сотрудничеству с США, но в ином русле и на другом уровне. Премьер призвал Вашингтон к реальному диалогу: «Вместо случайных возгласов в социальных сетях просто поговорите с нами».
Ранее Трамп заявил, что судно США с медицинской помощью жителям острова уже в пути. А поступил он так потому, что о больных гренландцах якобы «никто не думает». Сообщил американский лидер об этом в своих соцсетях.