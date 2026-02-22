Россиян предупредили о возможных ранних атаках клещей из-за снежной зимы

Из-за снежной зимы клещи в этом году могут начать атаковать россиян раньше и сильнее, чем обычно. Об этом рассказала врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина.
По ее словам, большая «подушка» из снега защищает клещей от вымерзания даже во время сильных морозов.
— Иксодовые клещи зимуют преимущественно в лесной подстилке. Это слой из опавших листьев, сухая трава, мох. Он выполнил функцию естественного утеплителя. И под снежным покровом, даже в сильные морозы, температура в постилке вообще не отпускается ниже нуля, — отметила ученый.
Калинина добавила, что если весна наступит рано, то и пик активности клещей начнется раньше, кроме того, их будет больше, передает РИА Новости.
Ежегодно 22 февраля отмечают Всемирный день борьбы с энцефалитом, призванный повысить информированность населения о мерах профилактики этого опасного заболевания. Невролог Екатерина Демьяновская предупредила об опасности клещевого энцефалита. Она подчеркнула, что заболевание имеет высокий риск тяжелых осложнений и даже инвалидности.