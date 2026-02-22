«Их дело»: Тарасова высказалась против участия россиян в церемонии закрытия ОИ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась против участия российских спортсменов в церемонии закрытия Олимпийских игр в Италии. Свое мнение по этому поводу она выразила в интервью «Матч ТВ».
— Это их дело, как решат в команде: идти или нет. Что это мы туда пойдем‑то? На открытии не были, без флага катались. Какую атмосферу почувствовать на закрытии? — приводят ее слова в материале.
Церемония закрытия Олимпийских игр 2026 года состоится в Вероне 22 февраля.
20 февраля стало известно, что российскую фигуристку Аделию Петросян также пригласили к участию в показательных выступлениях на Олимпийских играх. Они запланированы на 21 февраля.
14 февраля в СМИ появилась информация о том, что спортсмен Петр Гуменник также присоединится к показательным выступлениям на Олимпийских играх в Италии. Демонстрационные программы запланированы на 21 февраля. Однако в итоге Гуменник не оказался в числе участников показательных выступлений на турнире. Почему российский фигурист не будет присутствовать на выступлении — не уточняется.