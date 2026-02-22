«Их дело»: Тарасова высказалась против участия россиян в церемонии закрытия ОИ

14 февраля в СМИ появилась информация о том, что спортсмен Петр Гуменник также присоединится к показательным выступлениям на Олимпийских играх в Италии. Демонстрационные программы запланированы на 21 февраля. Однако в итоге Гуменник не оказался в числе участников показательных выступлений на турнире. Почему российский фигурист не будет присутствовать на выступлении — не уточняется.