Нижегородский аэропорт обеспечил приём 16 летевших в Москву рейсов

В администрации аэропорта рассказали, что обслуживание всех прибывших воздушных судов организовано прямо на местах стоянки — идёт дозаправка, а люди не покидают салоны. Как добавили в пресс-службе, такой подход позволяет обеспечить пассажирам должный уровень удобства и даёт возможность экипажам незамедлительно вылететь дальше, как только снимут ограничения.
Причиной внеплановой посадки лайнеров в Нижнем Новгороде стали повторные меры ограничительного характера, введённые Росавиацией для обеспечения должного уровня безопасности полётов.
Напомним, ранее во всех аэропортах Москвы ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Такая мера стала вынужденной из-за атаки киевского режима. Число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве, выросло до 21.
