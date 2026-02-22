ВМС Таиланда потопили траулер Малайзии, пытавшийся протаранить патрульный катер

Инцидент произошел в пятницу, 20 февраля, у острова Липе. Тайские рыбаки сообщили о незаконном вылове рыбы иностранными траулерами. Экипаж патрульного катера обнаружил несколько малазийских судов и потребовал остановиться для проверки документов. Однако рыбаки решили скрыться, кроме того, один из траулеров попытался протаранить катер.