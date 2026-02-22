ВМС Таиланда потопили траулер Малайзии, пытавшийся протаранить патрульный катер

Патрульный катер ВМС Таиланда открыл предупредительный огонь по малазийскому рыболовному судну, которое попыталось протаранить его во время задержания. Об этом сообщил пресс-секретарь ВМС Таиланда контр-адмирал Пхарат Раттаначайяпхан.
Инцидент произошел в пятницу, 20 февраля, у острова Липе. Тайские рыбаки сообщили о незаконном вылове рыбы иностранными траулерами. Экипаж патрульного катера обнаружил несколько малазийских судов и потребовал остановиться для проверки документов. Однако рыбаки решили скрыться, кроме того, один из траулеров попытался протаранить катер.
В связи с этим тайские военные открыли огонь. В результате произошедшего один член экипажа получил ранен, двое были задержаны, а их судно затонуло, передает Департамент по связям с общественностью Таиланда (PRD).
22 февраля стало известно, что в заливе Тортуга на Галапагосских островах Эквадора затонуло туристическое судно, один человек погиб, еще 28 пострадали. По данным портала Xinhua, инцидент произошел в 20 февраля. В ходе спасательной операции обнаружили пассажиров затонувшего судна. Им немедленно предоставили медицинскую помощь.