Члены украинской ОПГ предстали перед судом в Египте по делу о наркотрафике

Члены преступной группировки, которую египетские СМИ называют «украинской бандой Ивана», 22 февраля предстали перед уголовным судом в Гизе по обвинению в производстве и контрабанде наркотиков на территории Египта.
Следствие установило, что участники ОПГ проживали и вели незаконную деятельность на вилле в городе им. Шестого октября, к западу от Каира.
В деле фигурируют шесть граждан Украины, трое из которых, включая предполагаемого лидера по имени Иван, находятся в розыске. Также в качестве обвиняемого проходит один гражданин России. По версии египетских властей, он утверждает, что не знал, что деятельность группировки связана с наркотиками.
Первое судебное заседание прошло при усиленных мерах безопасности. Прокуратура предъявила обвинения по статьям египетского закона о борьбе с наркотиками, предусматривающим наказание вплоть до пожизненного заключения.
