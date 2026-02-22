Ричмонд
Члены украинской ОПГ предстали перед судом в Египте по делу о наркотрафике

В египетском городе Гиза начался судебный процесс по делу «украинской банды Ивана», члены которой обвиняются в производстве и контрабанде наркотиков.

Источник: Аргументы и факты

Члены преступной группировки, которую египетские СМИ называют «украинской бандой Ивана», 22 февраля предстали перед уголовным судом в Гизе по обвинению в производстве и контрабанде наркотиков на территории Египта.

Следствие установило, что участники ОПГ проживали и вели незаконную деятельность на вилле в городе им. Шестого октября, к западу от Каира.

В деле фигурируют шесть граждан Украины, трое из которых, включая предполагаемого лидера по имени Иван, находятся в розыске. Также в качестве обвиняемого проходит один гражданин России. По версии египетских властей, он утверждает, что не знал, что деятельность группировки связана с наркотиками.

Первое судебное заседание прошло при усиленных мерах безопасности. Прокуратура предъявила обвинения по статьям египетского закона о борьбе с наркотиками, предусматривающим наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов в Карибском море.