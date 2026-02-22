Победителем медального зачета Олимпийских игр — 2026 стала сборная Норвегии

Одна из побед, которые достались норвежцам, — золотая медаль в женской эстафете на лыжном треке в итальянском Антхольце. На этих соревнованиях произошел необычный инцидент. Шведская лыжница Эбба Андерссон упала и потеряла лыжу. Спортсменке пришлось продолжать гонку на одной ноге до тех пор, пока ей не удалось подобрать потерянный инвентарь. Несмотря на это падение, шведкам все же удалось завоевать серебро. Золотые медали достались спортсменкам из Норвегии, а закрыла тройку победителей финская команда.