Победителем медального зачета Олимпийских игр — 2026 стала сборная Норвегии

Спортсменам из Норвегии удалось занять первую строчку в медальном зачете по итогам зимних Олимпийских игр в Италии.

Спортсменам из Норвегии удалось занять первую строчку в медальном зачете по итогам зимних Олимпийских игр в Италии.

Олимпийцы из скандинавской страны смогли завоевать 41 медаль: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. Второе место заняла сборная США. Третьими стали нидерландцы.

Россия заняла только 25-е место. Единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов. Он занял второе место и преодолел дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды. Золото взял испанец Ориоль Кардона Колль (2 минуты 34,03 секунды). Бронзовая медаль досталась французу Тибо Ансельме (2.36,34).

Одна из побед, которые достались норвежцам, — золотая медаль в женской эстафете на лыжном треке в итальянском Антхольце. На этих соревнованиях произошел необычный инцидент. Шведская лыжница Эбба Андерссон упала и потеряла лыжу. Спортсменке пришлось продолжать гонку на одной ноге до тех пор, пока ей не удалось подобрать потерянный инвентарь. Несмотря на это падение, шведкам все же удалось завоевать серебро. Золотые медали достались спортсменкам из Норвегии, а закрыла тройку победителей финская команда.

В воскресенье, 22 февраля, прошла финальная встреча по хоккею. В матче встретились сборные Канады и Соединенных Штатов. Золото досталось спортсменам из США. Американцам удалось обыграть сборную Канады со счетом 2:1 по итогам напряженного матча с овертаймами.

