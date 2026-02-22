В Ростовской области за неделю больше всего подорожали яйца и сахар

В Ростовской области за неделю, с 9 по 16 февраля, в городах изменились цены на продукты. Согласно данным отчетов Ростовстата, больше всего подорожали яйца и подешевело сливочное масло.
Лидером подорожания стали яйца, чья средняя цена увеличилась на 4,88 рубля, достигнув 93,41 рубля за десяток. Прибавили в цене сахар-песок, подорожавший на 74 копейки до 64,3 рубля за килограмм, а также баранина, стоимость которой выросла на 43 копейки, составив 797,31 рубля за килограмм. Кроме того, выросли цены на пшено (на 18 копеек, до 48,99 рубля/кг), картофель (на 1,08 рубля, до 56,14 рубля/кг) и капусту (на 46 копеек, до 40,86 рубля/кг).
В то же время отдельные товары за отчетную неделю подешевели. Наибольшее снижение цен зафиксировано на сливочное масло, которое потеряло в цене 6,13 рубля, опустившись до 1079,64 рубля за килограмм. Также подешевели куры (на 1,07 рубля, до 221,69 рубля/кг) и рыба (на 75 копеек, до 316,55 рубля/кг).
