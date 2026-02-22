Стала известна цена самого дорогого тура за границу на 23 Февраля

Самым бюджетным направлением стал Санкт-Петербург. Турист из Уфы проведёт шесть ночей в трёхзвёздочном отеле без питания, заплатив всего 21,4 тысячи рублей. В 2025 году самой недорогой была поездка из Москвы в Казань за 17,5 тысячи рублей (три ночи в апарт-отеле).