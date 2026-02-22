Патриарх Кирилл призвал верующих к молитве и воздержанию в Великий пост

«Молитва и воздержание… это и есть те силы и средства, которыми мы в течение Великого поста должны вооружиться и использовать их для того, чтобы наша духовная жизнь, мы сами изменились к лучшему», — сказал он.
По словам патриарха, истинная молитва требует от верующего полной внутренней собранности — недостаточно механически воспроизводить заученные фразы, необходимо сознательно удерживать внимание и ощущать себя предстоящим перед Господом. Пищевые ограничения во время поста глава РПЦ назвал добровольной жертвой Творцу, подчеркнув, что это не дань моде и не эксперимент над собой, а осознанный религиозный шаг, наполненный глубоким смыслом.
Великий пост в этом году у православных продлится с 23 февраля по 11 апреля. Это время покаяния и подготовки к празднику Воскресения Христова, который встретят 12 апреля.
Ранее сообщалось, что в проповеди на Сретение патриарх Кирилл объяснил, что Господь не отвечает на молитвы о материальных благах. Он призвал не просить о повышении зарплаты, покупке машины или удачном отдыхе, так как исполнять такие просьбы просто неправильно.
