Патриарх Кирилл призвал верующих к молитве и воздержанию в Великий пост

Духовное преображение и работа над собственными слабостями в период Великого поста становятся возможными благодаря молитве и воздержанию. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди, которую он произнёс после богослужения в столичном храме Христа Спасителя.

«Молитва и воздержание… это и есть те силы и средства, которыми мы в течение Великого поста должны вооружиться и использовать их для того, чтобы наша духовная жизнь, мы сами изменились к лучшему», — сказал он.

По словам патриарха, истинная молитва требует от верующего полной внутренней собранности — недостаточно механически воспроизводить заученные фразы, необходимо сознательно удерживать внимание и ощущать себя предстоящим перед Господом. Пищевые ограничения во время поста глава РПЦ назвал добровольной жертвой Творцу, подчеркнув, что это не дань моде и не эксперимент над собой, а осознанный религиозный шаг, наполненный глубоким смыслом.

Великий пост в этом году у православных продлится с 23 февраля по 11 апреля. Это время покаяния и подготовки к празднику Воскресения Христова, который встретят 12 апреля.

Ранее сообщалось, что в проповеди на Сретение патриарх Кирилл объяснил, что Господь не отвечает на молитвы о материальных благах. Он призвал не просить о повышении зарплаты, покупке машины или удачном отдыхе, так как исполнять такие просьбы просто неправильно.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше