Железную дорогу Молдовы готовят к ликвидации: Продадут по цене металлолома — мнение

«Агентство публичной собственности системно занижает стоимость актива и создаёт условия для того, чтобы потом кто-то купил это всё за копейки».

Источник: Комсомольская правда

Эксперт Дмитрий Тэрэбуркэ отметил, что процесс оценки государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» проводится с нарушением базовых принципов оценки инфраструктурных активов.

«Пост сигнализации — отдельно. Стрелочный перевод — отдельно. Технологические здания — отдельно. Это не оценка. Это подготовка к ликвидации», — заявил Тэрэбуркэ.

«Специализированная инфраструктура оценивается как единый функционирующий комплекс. Потому что пост управления движением без путей — это сарай. Депо без инфраструктуры — это пустой ангар», — отметил эксперт.

Тэрэбуркэ также выразил обеспокоенность ролью государственных органов в этом процессе.

«Агентство публичной собственности системно занижает стоимость актива и создаёт условия для того, чтобы потом кто-то купил это всё за копейки», — заявил он.

По его словам, последствия такой оценки могут быть серьёзными.

«Железная дорога, которую невозможно воспроизвести за миллиард евро, будет оценена как совокупность металлолома и устаревших зданий», — подчеркнул Тэрэбуркэ.

