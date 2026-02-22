Железную дорогу Молдовы готовят к ликвидации: Продадут по цене металлолома — мнение

Эксперт Дмитрий Тэрэбуркэ отметил, что процесс оценки государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» проводится с нарушением базовых принципов оценки инфраструктурных активов.
«Пост сигнализации — отдельно. Стрелочный перевод — отдельно. Технологические здания — отдельно. Это не оценка. Это подготовка к ликвидации», — заявил Тэрэбуркэ.
«Специализированная инфраструктура оценивается как единый функционирующий комплекс. Потому что пост управления движением без путей — это сарай. Депо без инфраструктуры — это пустой ангар», — отметил эксперт.
Тэрэбуркэ также выразил обеспокоенность ролью государственных органов в этом процессе.
«Агентство публичной собственности системно занижает стоимость актива и создаёт условия для того, чтобы потом кто-то купил это всё за копейки», — заявил он.
По его словам, последствия такой оценки могут быть серьёзными.
«Железная дорога, которую невозможно воспроизвести за миллиард евро, будет оценена как совокупность металлолома и устаревших зданий», — подчеркнул Тэрэбуркэ.
