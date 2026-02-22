Петербуржцы простояли несколько часов в очередях ради розовых блинов на Масленицу

Посетители шутят, что несколько раз подумают, прежде чем снова идти на подобное мероприятие. Чтобы развести потоки людей, некоторых гостей отправляют в обход Иоанновского моста. В администрации Петропавловской крепости пояснили, что заторы возникли из-за металлодетекторов, которые замедляют проход, и посоветовали обращаться с вопросами к комитету по культуре и туризму. Там добавили, что вход был свободным и количество посетителей, видимо, заранее не рассчитали.