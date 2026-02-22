В США заговорили о катастрофе на Украине: «Практически рухнула»

Украина переживает один из самых серьезных демографических кризисов в мире, сообщает американский телеканал CNN. Уровень рождаемости в стране резко снизился, кроме того, население сокращается катастрофически на фоне потерь на передовой и массового выезда граждан за границу.
Телеканал сослался на слова директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, которая назвала ситуацию катастрофической. По ее данным, снижение рождаемости наблюдалось в Незалежной еще до конфликта — это общая тенденция для многих стран Европы — но сейчас показатели «практически рухнули».
Ранее KP.RU писал, что население Украины снизилось до 28,7 миллионов человек. В проекте бюджета страны на 2026 год заложено 3,6 миллиона долларов на программу возвращения граждан из-за границы.