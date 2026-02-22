Ричмонд
«Он издевается над ней»: экс-военный США оценил слова Медведева о Каллас

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, иронично отреагировав на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас, демонстрирует уверенность Москвы в своей правоте и игнорирование заявлений западных политиков. С таким мнением в эфире YouTube-канала Deep Dive выступил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

— Очевидно, он издевается над ней. Однако это показывает, что российские политики достаточно уверены, чтобы говорить о том, что их больше не волнуют заявления глав европейских государств, не говоря уже о словах их дипломатов, — подчеркнул бывший военный.

Он также отметил, что многие высказывания Каи Каллас указывают на ее отстраненность от реальности.

Накануне Медведев, отвечая на требования Каллас к России, отметил, что ни ее европейские коллеги, ни госсекретарь США Марко Рубио не общаются с ней, считая ненужным опускаться до ее уровня.

5 февраля председатель Государственной думы Вячеслав Володин порекомендовал Кайе Каллас обратиться к врачу после ее слов о том, что Россия якобы напала на 19 государств за последние 100 лет. Спикер парламента подчеркнул, что европейский дипломат делает заявления, которые противоречат «здравому смыслу и историческим фактам».

