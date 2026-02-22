Ричмонд
В Нижнем Новгороде ожидается резкое потепление

Несмотря на снежную и холодную зиму, в Нижнем Новгороде на следующей неделе ожидается потепление.

Источник: Аргументы и факты

Несмотря на снежную и холодную зиму, в Нижнем Новгороде на следующей неделе ожидается потепление, передает NewsNN.

Сообщается, что в понедельник, 23 февраля, температура воздуха утром не будет опускаться ниже −2 градусов, а днем возможна температура от 0 до −1 градуса. Облачность сохранится, возможны снегопады.

Во вторник и среду, 24 и 25 февраля, прогнозируются обильные снегопады, температура опустится от −3 до −6 градусов. При этом 26 февраля погода будет схожей, но снегопады прекратятся.

Утром в пятницу, 27 февраля, в Нижнем Новгороде ожидается резкое похолодание до −11 градусов, однако к полудню станет теплее — до −7 градусов. А с 28 февраля начнётся потепление: температура поднимется до −3 градусов, возможны дожди.

К 2 марта в Нижнем Новгороде потеплеет до 0 градусов, а в целом следующий месяц прогнозируется относительно теплым. Периодически температура может опускаться до −7 градусов, но серьезных похолоданий уже не ожидается.