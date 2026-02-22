Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин пошутил о снегопаде в Москве: «Какому богу молился?»

Собянин пошутил о снегопаде в Москве в разговоре с Решетниковым.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Москвы Сергей Собянин с иронией прокомментировал снегопад в столице во время беседы с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Кадры разговора показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава города пересказал шутку одного из коллег-мэров, который удивился переменчивой погоде. «Ты кому свечи поставил, какому богу молился? Всю зиму нет вообще снега, солнышко», — привел слова собеседника Собянин.

Решетников в ответ продолжил шутливую тему и предположил, что именно коллега Собянина мог «наслать» снег в Москву. «Не знаю, какому богу он молился, но куда должен выпасть снег, он указал точно», — заметил министр.

Тем временем коммунальные службы продолжают устранять последствия сильного снегопада в столице. Синоптики на 22 и 23 февраля вновь передают в Москве снег, метель и усиление ветра. Водителей просят быть осторожными из-за возможной гололедицы и снежных накатов.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше