Собянин пошутил о снегопаде в Москве: «Какому богу молился?»

Мэр Москвы Сергей Собянин с иронией прокомментировал снегопад в столице во время беседы с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Кадры разговора показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Глава города пересказал шутку одного из коллег-мэров, который удивился переменчивой погоде. «Ты кому свечи поставил, какому богу молился? Всю зиму нет вообще снега, солнышко», — привел слова собеседника Собянин.
Решетников в ответ продолжил шутливую тему и предположил, что именно коллега Собянина мог «наслать» снег в Москву. «Не знаю, какому богу он молился, но куда должен выпасть снег, он указал точно», — заметил министр.
Тем временем коммунальные службы продолжают устранять последствия сильного снегопада в столице. Синоптики на 22 и 23 февраля вновь передают в Москве снег, метель и усиление ветра. Водителей просят быть осторожными из-за возможной гололедицы и снежных накатов.