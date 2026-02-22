CNN: Украина столкнулась с демографической катастрофой

23 января национальный аналитический ресурс «Опендатабот» со ссылкой на Министерство юстиции сообщил, что в 2025 году уровень смертности на Украине был втрое выше рождаемости. По информации ресурса, в прошлом году в стране родилось 168,7 тысячи детей, тогда как количество смертей составило 485,2 тысячи.