CNN: Украина столкнулась с демографической катастрофой

Украина столкнулась с глубочайшим демографическим кризисом. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщил американский телеканал CNN.
— В преддверии четвертой годовщины войны на Украине резко падает рождаемость, все больше людей испытывают проблемы с фертильностью или откладывают решение о рождении детей, — говорится в материале.
Журналисты отметили, что одновременно с этим растут потери на линии фронта. Кроме того, миллионы беженцев теперь обосновались за границей.
— Результатом является один из самых тяжелых демографических кризисов в мире, — пишет телеканал.
Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова назвала соответствующую ситуацию катастрофой. Однако, по ее словам, Украина сталкивалась с демографическими проблемами еще до конфликта с Россией.
— Ни одна страна не может существовать без людей. Даже до войны плотность населения Украины была низкой и очень неравномерно распределена, — передает ее слова CNN.
23 января национальный аналитический ресурс «Опендатабот» со ссылкой на Министерство юстиции сообщил, что в 2025 году уровень смертности на Украине был втрое выше рождаемости. По информации ресурса, в прошлом году в стране родилось 168,7 тысячи детей, тогда как количество смертей составило 485,2 тысячи.