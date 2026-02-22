FT: Иран заключил с РФ секретную сделку по закупке ЗРК на 500 миллионов евро

Россия и Иран якобы заключили секретную сделку на 500 миллионов евро по закупке зенитно-ракетных комплексов в рамках усилий по восстановлению системы противовоздушной обороны (ПВО) в стране. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на документацию.
Согласно информации издания, сделка с Москвой якобы была заключена в декабре. В соответствии с этой сделкой, Россия обязуется поставить Ирану 500 зенитных ракетных комплексов «Верба» и 2,5 тысячи ракет к ним в течение трех лет.
Тегеран стремится восстановить свою систему противовоздушной обороны после ее ослабления в результате ударов США и Израиля летом 2025 года, отмечается в статье.
Тем не менее, подтверждения такой сделки со стороны ведомств обеих стран не поступало.
Ранее СМИ сообщили, что США обсуждают возможность покушения на верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына. По данным источников, американская администрация рассматривает несколько вариантов действий в отношении Тегерана.
Тем временем в Иране начались новые антиправительственные выступления — студенты нескольких престижных университетов Тегерана устроили столкновения с проправительственными группами прямо на территориях кампусов.