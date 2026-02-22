Ричмонд
Омичка Ирина Михайлова взяла серебро на всероссийском турнире

Легкоатлетка показала второй результат в прыжках с шестом.

Источник: Комсомольская правда

Всероссийский турнир «Мемориал заслуженного тренера СССР Виктора Алексеева» прошел в Санкт-Петербурге в среду, 18 февраля. Легкоатлетка Ирина Михайлова из Омска поднялась на вторую ступень пьедестала, прыгнув с шестом на высоту 4,40 метра.

В пресс-службе регионального министерства спорта рассказали, что главную победу одержала спортсменка из Москвы Полина Кнороз. Ее результат — 4,77 метра. Бронзовым призером состязаний оказалась еще одна жительница столицы — Аксана Гатауллина (4,30 метра).

Ранее «КП-Омск» писала, что ХК «Авангард» упустил победу над «Амуром»: счет 4:3.

