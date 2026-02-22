Гастроэнтеролог Ибрагимов рассказал, что нельзя делать сразу после еды

— После приема пищи минут 30−40, оптимально даже 60 минут не наклоняться, не ложиться, потому что, когда человек ложится после приема пищи, вся кислота, которая выделяется в желудке, вместе с определенной частью пищи забрасывается из желудка обратно вверх, в пищевод, и тем самым вызывает повреждения пищевода, желудка, вызывает воспаления, горечь во рту, привкус кислоты, тошноту, — отметил специалист.