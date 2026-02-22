Гастроэнтеролог Ибрагимов рассказал, что нельзя делать сразу после еды

После приема пищи не стоит ложиться хотя бы полчаса. Об этом рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог, нутрициолог, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Магомедтагир Ибрагимов.
— После приема пищи минут 30−40, оптимально даже 60 минут не наклоняться, не ложиться, потому что, когда человек ложится после приема пищи, вся кислота, которая выделяется в желудке, вместе с определенной частью пищи забрасывается из желудка обратно вверх, в пищевод, и тем самым вызывает повреждения пищевода, желудка, вызывает воспаления, горечь во рту, привкус кислоты, тошноту, — отметил специалист.
По этой же причине, во избежание попадания кислоты из желудка в пищевод, врач рекомендовал спать с подушкой, держа голову в приподнятом состоянии, передает РИА Новости.
Психиатр Дэниел Амен заявил, что некоторые популярные продукты, которые люди обычно едят на завтрак, могут негативно сказываться на психическом здоровье. Он отметил, что люди с напряженным графиком часто выбирают быстрые перекусы утром, например батончики-мюсли, хлопья или овсянку с добавленным сахаром.
В свою очередь диетолог Вера Сережина рассказала, что для поддержки организма в зимнее время года в рацион нужно включить полезные жиры — жирные сорта рыбы, морскую капусту, печень трески и морепродукты, которые обогащают организм омега-3 кислотами, йодом и важными микроэлементами.