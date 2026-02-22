ПАС «покоряет» время, делая его европейским: Теперь стрелки часов мы будем переводить, как в ЕС — всё то же самое, но под другим лозунгом

Правительство планирует отменить Постановление Совета министров МССР № 132 1990 года и закрепить постоянные правила перевода часов на летнее и зимнее время по нормам ЕС:
— летнее время — последнее воскресенье марта (с 3:00 на 4:00);
— стандартное — последнее воскресенье октября (с 4:00 на 3:00).
Фактически для граждан ничего не меняется: часы по-прежнему переводят дважды в год, но порядок станет «предсказуемым», считают в правительстве.
Абсурд прокомментировал общественный активист Сергей Добровольский:
«Еще одна “кричащая” новость. Желтая чума отказывается от советского времени.
Я конечно полагал, что там все дебилы, но чтоб плотность дебилизма превышала плотность металла, это конечно для меня открытие.
Наконец-то я к своим годам узнал, что время, по которому мы жили до сих пор было советским. Советским блин! Да дайте им уже таблеток, их же корежит не по-детски.
И что они делают? ВНИМАНИЕ.
Раньше часы переводились постановлением правительства. И это по мнению желтой чумы было советское время. Теперь часы будут переводиться без постановления правительства и это уже будет «европейское время».
Я же говорю, что их всех лечить надо. Причем хирургическим путем. Медикаментозное лечение в их случае не эффективно".
