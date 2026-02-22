В воскресенье, 22 февраля, в Италии завершились зимние Олимпийские игры 2026 года.
Норвегия выиграла медальный зачет ОИ-2026. Вторыми стали США, замыкают тройку Нидерланды. Италия оказалась на четвертом месте. Россия заняла только 25-е место. Единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов. Он занял второе место и преодолел дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды.
Золото Олимпийских игр в хоккее досталось спортсменам из Соединенных Штатов. Американцам 22 февраля удалось обыграть сборную Канады со счетом 2:1 по итогам напряженного матча с овертаймами. В этот же день прошли соревнования по лыжным гонкам. Большую часть дистанции российская спортсменка Дарья Непряева прошла не на своих лыжах, поэтому была дисквалифицирована, когда дошла до финиша.
По информации СМИ, сборная Украины завершила участие в зимних Играх без единой медали, показав худший результат за всю историю. Также российские фигуристы не завоевали медалей на Олимпийских играх 2026 года. Таким образом, они повторили антирекорд 66-летней давности.