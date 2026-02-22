В Италии завершились зимние Олимпийские игры 2026 года

Золото Олимпийских игр в хоккее досталось спортсменам из Соединенных Штатов. Американцам 22 февраля удалось обыграть сборную Канады со счетом 2:1 по итогам напряженного матча с овертаймами. В этот же день прошли соревнования по лыжным гонкам. Большую часть дистанции российская спортсменка Дарья Непряева прошла не на своих лыжах, поэтому была дисквалифицирована, когда дошла до финиша.