Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиппо призвал Францию восстановить отношения с РФ и перестать финансировать Киев

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к восстановлению отношений Франции с Россией и прекращению финансирования Украины. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Х.

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к восстановлению отношений Франции с Россией и прекращению финансирования Украины. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Х.

— Это фантастика: французы поняли, что должны защищать мир, и поэтому прекратили посылать оружие и деньги (президенту Украины Владимиру — прим. «ВМ») Зеленскому! Давайте восстановим плодотворные отношения с Россией, давайте прекратим финансировать массовые убийства украинцев и русских и коррупцию! — призвал политик.

Филиппо считает, что Парижу необходимо прекратить финансовую помощь Киеву и поставки оружия, а также не отправлять французских военных на Украину.

Несмотря на слова Филиппо, 9 февраля Владимир Зеленский анонсировал передачу Киеву 250 французских и шведских боевых самолетов. Он назвал эти самолеты «лучшими в мире», однако после этого глава киевского режима сразу добавил, что у Вооруженных сил Украины есть и американские F-16.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский попросил премьер-министра Польши Дональда Туска отправить на Украину «другую технику» вместо истребителей МиГ-29. Туск пообещал ответить украинскому президенту до 9 февраля, при этом не уточнив, о какой технике они говорили.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше