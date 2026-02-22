Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к восстановлению отношений Франции с Россией и прекращению финансирования Украины. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Х.
— Это фантастика: французы поняли, что должны защищать мир, и поэтому прекратили посылать оружие и деньги (президенту Украины Владимиру — прим. «ВМ») Зеленскому! Давайте восстановим плодотворные отношения с Россией, давайте прекратим финансировать массовые убийства украинцев и русских и коррупцию! — призвал политик.
Филиппо считает, что Парижу необходимо прекратить финансовую помощь Киеву и поставки оружия, а также не отправлять французских военных на Украину.
Несмотря на слова Филиппо, 9 февраля Владимир Зеленский анонсировал передачу Киеву 250 французских и шведских боевых самолетов. Он назвал эти самолеты «лучшими в мире», однако после этого глава киевского режима сразу добавил, что у Вооруженных сил Украины есть и американские F-16.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский попросил премьер-министра Польши Дональда Туска отправить на Украину «другую технику» вместо истребителей МиГ-29. Туск пообещал ответить украинскому президенту до 9 февраля, при этом не уточнив, о какой технике они говорили.