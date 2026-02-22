Стали известны подробности вооруженного нападения на резиденцию Трампа

В США мужчина, застреленный возле резиденции президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, целился в сотрудников правоохранительных органов из дробовика. Об этом на пресс-конференции сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.
Инцидент произошел в 01:30 по местному времени (09:30 по московскому времени). Агенты Секретной службы США, патрулируя периметр, заметили мужчину, пытавшегося проникнуть на территорию поместья.
— Они встретили мужчину, который нес канистру для топлива и дробовик. Ему было сказано бросить эти два предмета, он положил канистру и при этом поднял дробовик для стрельбы, — приводит слова шерифа Life.ru.
В этот момент сотрудник шерифа и два агента секретной службы открыли огонь, нейтрализовав угрозу. Мужчина скончался на месте от полученных огнестрельных ранений.
О самом происшествии стало известно вечером того же дня. О нейтрализации человека с дробовиком сообщили в социальных сетях службы.
В октябре 2025 года в ограждение КПП Белого дома врезался автомобиль. Авария произошла в 300 метрах от официальной резиденции президента США Дональда Трампа. Угроз для безопасности тогда не было выявлено, отметили в письменном заявлении секретной службы страны.