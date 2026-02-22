Ричмонд
Росавиация: Четыре аэропорта Москвы принимают и отправляют рейсы по согласованию

В Росавиации сообщили о частичном восстановлении работы столичных воздушных гаваней.

Источник: Комсомольская правда

В аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский частично сняты введенные ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Росавиации в свое Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что рейсы начали принимать и отправлять, однако пока это происходит по согласованию.

«Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в канале ведомства.

Как сообщили в Росавиации, такой режим действует в связи с «корректировками параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней».

Также отмечается, что все меры приняты для обеспечения полной безопасности полетов. А статус рейса пассажиры могут всегда уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.

Ранее в 15.41 KP.RU сообщал, что временные ограничения на выпуск и прилет самолетов введены в аэропортах Москвы. На тот момент авиарейсы в московских аэропортах были отложены на неопределенное время.