Посетитель китайского ресторана обнаружил в моллюсках редкую жемчужину

Житель китайской провинции Хунань во время обеда в ресторане города Чанша нашел в своем блюде из моллюсков с луком настоящую жемчужину. О необычной находке пишет портал Noodou.
Это была розовая жемчужина с легким естественным блеском. Администрация ресторана проявила щедрость и разрешила мужчине забрать драгоценность без каких-либо дополнительных выплат. Он поделился в соцсетях тем, что весь обед для компании друзей обошелся менее чем в 80 юаней (887 рублей). По его словам, сам он заказал моллюсков за 29 юаней (300 рублей).
— Мне кажется, это хороший знак для Нового года, — порадовался мужчина.
Некоторые пользователи Сети считают, что ресторан мог инсценировать ситуацию для рекламы, однако представители заведения решительно опровергли эти обвинения, отметив, что за два года работы это первый подобный случай, говорится в материале.
