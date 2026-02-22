Посетитель китайского ресторана обнаружил в моллюсках редкую жемчужину

Это была розовая жемчужина с легким естественным блеском. Администрация ресторана проявила щедрость и разрешила мужчине забрать драгоценность без каких-либо дополнительных выплат. Он поделился в соцсетях тем, что весь обед для компании друзей обошелся менее чем в 80 юаней (887 рублей). По его словам, сам он заказал моллюсков за 29 юаней (300 рублей).