На Байкале сожгли чучело певца Shaman, чтобы «очистить озеро от скверны»

Это произошло после перформанса артиста, на котором тот облизал лёд озера и подписал видео «18+». Местные активисты подчёркивают, что для коренных народов и многих жителей Байкал — священное место, а не просто фон для развлечений или саморекламы. Озеро требует уважительного отношения. Неподобающее поведение здесь часто приводит к трагедиям: в частности, машины проваливаются под лёд.