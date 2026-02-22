Забивший решающую шайбу на Олимпиаде хоккеист Хьюз лишился зуба во время игры

Нападающий сборной Соединенных Штатов Америки по хоккею Джек Хьюз потерял как минимум один зуб во время финального матча Олимпийских игр против команды Канады. Об этом пишет таблоид Daily Mail.
На фото форварда «Нью-Джерси Девилз» после матча видно, что у него повреждена часть переднего зуба. Хьюз получил удар клюшкой по лицу от канадского нападающего Сэма Беннетта в третьем периоде. Однако повреждения зуба не помешали Хьюзу порадоваться за победу своей команды и страны на турнире.
— Я так горжусь тем, что я американец. Я люблю свою страну, я люблю своих товарищей по команде. Это и есть американский хоккей. У канадцев отличная команда, но эта победа значит так много. Мы — настоящая команда. Я не могу в это поверить. Сегодня все могло сложиться по‑разному, — приводят его слова в материале.
Золото Олимпийских игр в хоккее досталось спортсменам из Соединенных Штатов. Американцам 22 февраля удалось обыграть сборную Канады со счетом 2:1 по итогам напряженного матча с овертаймами. В этот же день прошли соревнования по лыжным гонкам. Большую часть дистанции российская спортсменка Дарья Непряева прошла не на своих лыжах, поэтому была дисквалифицирована, когда дошла до финиша.