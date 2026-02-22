Тела женщины и ребенка нашли в заснеженном овраге Оренбургской области

В Оренбургской области 22 февраля в заснеженном овраге обнаружили тела женщины и ребенка. Трагедия произошла в селе Подгородняя Покровка, сообщает «КП-Оренбург». На погибших наткнулись местные жители и сразу сообщили о случившемся в правоохранительные органы.