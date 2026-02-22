Тела женщины и ребенка нашли в заснеженном овраге Оренбургской области

В Оренбургской области 22 февраля в заснеженном овраге обнаружили тела женщины и ребенка. Трагедия произошла в селе Подгородняя Покровка, сообщает «КП-Оренбург». На погибших наткнулись местные жители и сразу сообщили о случившемся в правоохранительные органы.
Следователи СК возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). На месте происшествия работают правоохранительные органы, проводится осмотр территории, назначены необходимые экспертизы.
Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев поручил районному прокурору взять расследование под особый контроль. Обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее тревожные новости из Оренбургской области поступали 21 февраля, где в Абдулинском муниципальном округе произошло смертельное ДТП. На трассе Казань-Оренбург столкнулись два автомобиля Toyota и Mazda, в результате погибли четыре человека, двоих госпитализировали.