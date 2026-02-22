«Худшее за все время»: неизвестный с голосом Трампа позвонил в телеэфир и обругал решение Верховного суда

В эфир телеканала C-SPAN позвонил неизвестный мужчина, представившийся как Джон Баррон, республиканец из штата Вирджиния. При этом журналисты заметили, что голос его был поразительно похож на голос действующего президента США Дональда Трампа.
«Баррон» в своем комментарии резко раскритиковал решение Верховного суда США о приостановке введенных трампом тарифов. При этом он не стеснялся в выражениях. Представителя демократов, лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса он назвал «болваном», а лидера меньшинства в Сенате Чака — человеком, который «не может приготовить себе даже чизбургер».
Само решение он назвал «худшим за всё время».
«Это ужасное решение. И у вас есть Хаким Джеффрис, который, он болван, и у вас есть Чак Шумер, который не может приготовить чизбургер. Конечно, эти люди счастливы, конечно, эти люди счастливы, но настоящие американцы не будут счастливы», — экспрессивно заявил позвонивший.
Американские СМИ сразу вспомнили, что в 1980—1990-х годах Дональд Трамп уже использовал псевдоним «Джон Баррон». Под этим именем он ранее давал комментарии в СМИ.
Ранее KP.RU писал, что Верховный суд США лишил президента Дональда Трампа полномочий единолично вводить импортные пошлины через механизм чрезвычайных экономических полномочий.
В ответ Трамп напрямую выступил против Верховного суда собственной страны. Он опубликовал пост в своей соцсети Truth Social, в котором объявил, что повышает торговые пошлины против вообще всех стран мира с 10 до 15%.