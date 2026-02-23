Вашингтон
Космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал фото Петербурга из космоса

«Питер всегда был и будет особенным», — отметил космонавт.

Источник: Telegram-канал «Роскосмоса»

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал фотографии Санкт-Петербурга, сделанные на Международной космической станции. Их он разместил в своём Telegram-канале.

Кудь-Сверчков назвал Северную столицу жемчужиной среди городов России. И указал другие названия, среди которых северная Венеция, город белых ночей, город мостов, музей под открытым небом, окно в Европу. А также напомнил, что это город-герой.

По его словам, в атмосферу Петербурга свой вклад вносит даже погода. Это и серое небо плюс пробирающий до костей невский ветер зимой, и сосны и песчаные пляжи Невского залива летом.

«Да, Питер всегда был и будет особенным», — заключил космонавт.