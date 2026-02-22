Politico: Украина выпрашивает у ЕК помощь с поставкой нефти в Словакию и Венгрию

На фоне прекращения поставок топлива по трубопроводу «Дружба» Украина обратилась к Европейской комиссии (ЕК) с просьбой помочь в организации поставок в Словакию и Венгрию. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщила газета Politico со ссылкой на письмо украинской дипмиссии при ЕС.
По информации издания, Киев предложил для этих целей использовать нефтепровод Одесса — Броды, свою систему транспортировки или порты Черного моря.
— Он (Киев — прим. «ВМ») подчеркивал «постоянную готовность» поставлять нефть в страны в рамках правовых ограничений, призывая комиссию (ЕК — прим. «ВМ») помочь с логистикой, — сказано в материале.
Кроме того, Украина заявила о круглосуточной работе над ремонтом поврежденного трубопровода и предложила альтернативные маршруты для восстановления поставок нефти в указанные страны.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля республика приостановит поставки электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
18 февраля глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт прекратил поставки дизельного топлива на Украину и не возобновит их, пока не начнется подача нефти по трубопроводу «Дружба».