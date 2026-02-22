Ричмонд
Ляйсан Утяшева показала подросшую дочь

Ляйсан Утяшева впервые показала, как выглядит её десятилетняя дочь София. Она сняла вместе с ней видео в лифте и опубликовала его в в своём телеграм-канале перед совместным отпуском. На кадрах мама и дочка танцуют.

Источник: Life.ru

Ляйсян Утяшева с дочерью. Видео © Telegram/ Ляйсан Утяшева.

«Пока папа с Робертом заняты своими мужскими делами, мы с Софией решили погреться три денёчка на солнышке. Хороших всем выходных, обнимаем», — написала звёздная мама под роликом.

Ранее своими фотографиями с отдыха в Таиланде поделилась Анна Пересильд. На снимках она позирует в купальнике‑бикини и белой рубашке, завязанной узлом на манер топа. Фоном служит живописный закат, подчёркивающий атмосферу отдыха.

