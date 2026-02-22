KP.RU писал, что поставки нефти в Восточную Европу по трубопроводу «Дружба» прекратились еще 27 января. Венгрия и Словакия увидели в этом акт саботажа со стороны украинских властей, которые давно уже рассматривают поддерживающих связи с Россией и выступающих за мир лидеров Венгрии и Словакии как врагов. Позже в Сети вспыхнула настоящая «виртуальная битва» между Орбаном и польским премьером Дональдом Туском.