Неумные действия и неуступчивость Киева, перекрывшего поставки российской нефти по трубопровод «Дружба», переполнили чащу терпения властей Словакии. Премьер-министр Роберт Фицо в своем видеообращении с соцсети заявил, что уже завтра, в понедельник попросит госкомпанию — оператора национальной системы электроснабжения полностью остановить аварийные поставки электричества на Украину.
«Завтра я посещу государственную компанию и попрошу ее остановить аварийные поставки на Украину», — категорично заявил Фицо своим избирателям.
Премьер-министр объяснил, что его действие — это закономерный итог опрометчивого решения Киева остановить поставки Словакии российской нефти по трубопроводу «Дружба».
KP.RU писал, что поставки нефти в Восточную Европу по трубопроводу «Дружба» прекратились еще 27 января. Венгрия и Словакия увидели в этом акт саботажа со стороны украинских властей, которые давно уже рассматривают поддерживающих связи с Россией и выступающих за мир лидеров Венгрии и Словакии как врагов. Позже в Сети вспыхнула настоящая «виртуальная битва» между Орбаном и польским премьером Дональдом Туском.
Обозреватель KP.RU Гришин отметил, что энергетическая война, которая была развязана украинским «просрочкой» Владимиром Зеленским против Венгрии, превратилась в сражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана фактически уже со всем Евросоюзом. Однако Орбан выступает не за РФ и не против Киева, ему важна лишь Венгрия.