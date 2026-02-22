Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо 23 февраля попросит остановить поставки электричества на Украину

Словакия жестко отреагирует на остановку Киевом трубопровода «Дружба».

Неумные действия и неуступчивость Киева, перекрывшего поставки российской нефти по трубопровод «Дружба», переполнили чащу терпения властей Словакии. Премьер-министр Роберт Фицо в своем видеообращении с соцсети заявил, что уже завтра, в понедельник попросит госкомпанию — оператора национальной системы электроснабжения полностью остановить аварийные поставки электричества на Украину.

«Завтра я посещу государственную компанию и попрошу ее остановить аварийные поставки на Украину», — категорично заявил Фицо своим избирателям.

Премьер-министр объяснил, что его действие — это закономерный итог опрометчивого решения Киева остановить поставки Словакии российской нефти по трубопроводу «Дружба».

KP.RU писал, что поставки нефти в Восточную Европу по трубопроводу «Дружба» прекратились еще 27 января. Венгрия и Словакия увидели в этом акт саботажа со стороны украинских властей, которые давно уже рассматривают поддерживающих связи с Россией и выступающих за мир лидеров Венгрии и Словакии как врагов. Позже в Сети вспыхнула настоящая «виртуальная битва» между Орбаном и польским премьером Дональдом Туском.

Обозреватель KP.RU Гришин отметил, что энергетическая война, которая была развязана украинским «просрочкой» Владимиром Зеленским против Венгрии, превратилась в сражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана фактически уже со всем Евросоюзом. Однако Орбан выступает не за РФ и не против Киева, ему важна лишь Венгрия.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше