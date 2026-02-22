«Разведчик четырех континентов» Петросян скончался на 103-м году жизни

В Ереване на 103-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Петрос Арташесович Петросян. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщили в Telegram-канале Русского дома в Армении. За годы жизни он получил прозвища «разведчик четырех континентов» и «человек с легендарной судьбой».
— Ушел из жизни один из славных сынов армянского народа, ветеран ВОВ, человек легендарной судьбы — «разведчик четырех континентов» Петрос Арташесович Петросян, — говорится в публикации.
Петросян родился 19 декабря 1923 года в Армении. В 1941 году, сразу после окончания школы, он добровольно вступил в ряды Красной армии. С 1942 года он сражался на фронтах Великой Отечественной войны.
В качестве командира батареи артиллерийского дивизиона он принимал участие в освобождении Украины, Молдовы, Венгрии, Румынии, Болгарии и Чехословакии. Трижды получал ранения в боях, но каждый раз возвращался в строй и дошел до Берлина.
За свои выдающиеся заслуги Петросян был награжден более чем ста медалями, среди которых ордена «Красной Звезды» и «Отечественной войны I степени», а также медали «За боевые заслуги», «За активные действия в разведке» и многие другие.
В 2014 году вышла его книга воспоминаний под названием «Страницы из жизни разведчика». Даже после выхода на пенсию он оставался активным общественным деятелем и до более чем 90 лет возглавлял Союз ветеранов Армении.