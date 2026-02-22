Ричмонд
Миллиардер Илон Маск сделал печальное признание после вопроса о счастье

Илон Маск заявил, что редко чувствует себя счастливым.

Источник: Комсомольская правда

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сделал откровенное признание в соцсети X. Один из пользователей спросил его, счастливее ли он других людей или просто громче других заявляет о себе. Ответ оказался неожиданно коротким и наполненным грустью: «Я редко бываю счастлив», — написал Маск.

Это уже не первое публичное высказывание миллиардера о счастье. Ранее, в соцсети Х Илон Маск печально написал, что «за деньги счастье не купишь». Свое сообщение он сопроводил грустным смайлом.

При этом Маск является одним из самых богатых людей в мире. Бизнесмен стал первым человеком в мире, чье финансовое положение превысило 800 млрд долларов. По данным Forbes, его состояние в настоящий момент оценивается в 852 млрд долларов.

Как пишет журнал, активы Маска резко выросли после того, как SpaceX купила его собственную компанию xAI. Объединенную структуру оценили в 1,25 триллион долларов. Это добавило бизнесмену около 84 млрд долларов.

