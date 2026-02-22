Миллиардер Илон Маск сделал печальное признание после вопроса о счастье

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сделал откровенное признание в соцсети X. Один из пользователей спросил его, счастливее ли он других людей или просто громче других заявляет о себе. Ответ оказался неожиданно коротким и наполненным грустью: «Я редко бываю счастлив», — написал Маск.