Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Египет с 1 марта повысит стоимость въездной визы для россиян

С 1 марта стоимость въездной визы в Египет вырастет с 25 до 30 долларов, сообщает издание Cairo 24 со ссылкой на палату туристических компаний и агентств. В декабре 2025 года, министерство туризма Египта заявляло, что решения о повышении визы до 45 долларов не принималось. Был установлен только максимальный размер визового сбора.

Источник: Life.ru

«Палата туристических компаний объявила о повышении стоимости въездной визы в египетских пунктах въезда. С 1 марта она составит 30 долларов вместо 25», — отмечается в сообщении.

Ранее полиция Египта предотвратила проведение тематической вечеринки в Каире в стиле острова Джеффри Эпштейна. Инцидент произошёл в одном из ночных клубов. В объявлении говорилось о проведении 10 февраля вечеринки под названием «Один день на острове Эпштейна» в одном из ночных клубов района Каср-эн-Нил. В публикации также указывали, что для женщин вход на мероприятие будет бесплатным.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше