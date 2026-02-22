Египет с 1 марта повысит стоимость въездной визы для россиян

Ранее полиция Египта предотвратила проведение тематической вечеринки в Каире в стиле острова Джеффри Эпштейна. Инцидент произошёл в одном из ночных клубов. В объявлении говорилось о проведении 10 февраля вечеринки под названием «Один день на острове Эпштейна» в одном из ночных клубов района Каср-эн-Нил. В публикации также указывали, что для женщин вход на мероприятие будет бесплатным.