«Неуважение к России»: арбитр Карандин осудил Ларионова за посещение финала Олимпиады

Российский арбитр Юрий Карандин, удостоенный места в Зале славы российского хоккея, резко раскритиковал решение тренера СКА Игоря Ларионова отправиться на финал олимпийского турнира между командами Канады и США. Об этом сообщает Russia-Hockey.
— Тут неуважение к СКА, КХЛ, всей России. Для меня загадка, как клуб согласился на такую авантюру. И почему молчит КХЛ. Ведь тут и клубу, и лиге — давайте без дипломатии — показывается их место и сорт, — передает его слова Газета.Ru со ссылкой на материал.
В финальном поединке мужского олимпийского хоккейного турнира столкнулись сборные Канады и США. Золото Олимпийских игр в хоккее досталось спортсменам из Соединенных Штатов. Американцам 22 февраля удалось обыграть сборную Канады со счетом 2:1 по итогам напряженного матча с овертаймами. В этот же день прошли соревнования по лыжным гонкам. Большую часть дистанции российская спортсменка Дарья Непряева прошла не на своих лыжах, поэтому была дисквалифицирована, когда дошла до финиша.
На финальном противостоянии не обошлось без травм. Забивший решающую шайбу Хьюз потерял зуб из-за удара клюшкой по лицу.