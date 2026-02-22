Ричмонд
Зефир и майонез из нута могут появиться в Беларуси благодаря выпуску аквафабы

Выпуск зефира и майонез из нута может быть запущен в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Зефир, майонез и безе из нута могут появиться в Беларуси благодаря выпуску аквафабы. Ее производство впервые освоили в Молодечно и готовят его к запуску, рассказывает телеканал СТВ.

В эфире пояснили, что аквафаба — это инновационный порошок из нута. Но пока что в экспериментальном цеху выпускают консервы: бобовые в томатном соусе, кукурузу, стручковую фасоль, питательные намазки. Объемы — под 20 тысяч единиц в месяц, а география поставок помимо Беларуси простирается на Россию и Казахстан.

«Совсем скоро предприятие расширит площади и откроет основной производственный цех», — уточнили на СТВ.

При запуске второй линии (практически полностью автоматизированной) мощности производства вырастут сразу в 20 раз.

