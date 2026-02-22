Зефир и майонез из нута могут появиться в Беларуси благодаря выпуску аквафабы

Зефир, майонез и безе из нута могут появиться в Беларуси благодаря выпуску аквафабы. Ее производство впервые освоили в Молодечно и готовят его к запуску, рассказывает телеканал СТВ.
В эфире пояснили, что аквафаба — это инновационный порошок из нута. Но пока что в экспериментальном цеху выпускают консервы: бобовые в томатном соусе, кукурузу, стручковую фасоль, питательные намазки. Объемы — под 20 тысяч единиц в месяц, а география поставок помимо Беларуси простирается на Россию и Казахстан.
«Совсем скоро предприятие расширит площади и откроет основной производственный цех», — уточнили на СТВ.
При запуске второй линии (практически полностью автоматизированной) мощности производства вырастут сразу в 20 раз.
Ранее мы писали, что милиция Минска предупредила о мошенниках, которые требуют написать расписку под диктовку.
Тем временем судэксперт посоветовала белорусам, что спрятать и изменить в своей подписи для ее защиты от мошенников.
Еще потерпевшие сказали, кого считают целью заказчика нападения на дом под Смолевичами.