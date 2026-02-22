Зефир и майонез из нута могут появиться в Беларуси благодаря выпуску аквафабы

В эфире пояснили, что аквафаба — это инновационный порошок из нута. Но пока что в экспериментальном цеху выпускают консервы: бобовые в томатном соусе, кукурузу, стручковую фасоль, питательные намазки. Объемы — под 20 тысяч единиц в месяц, а география поставок помимо Беларуси простирается на Россию и Казахстан.